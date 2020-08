Morre o cirurgião Guilherme Eurico, referência da Medicina em Niterói

A cidade de Niterói perdeu hoje, aos 84 anos, um de seus mais importantes representantes da Medicina, com o falecimento do médico Guilherme Eurico Bastos da Cunha. O velório está marcado para às 13 horas, no Salão Nobre do Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, e o sepultamento às 16 horas. Guilherme Eurico foi professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e considerado um dos símbolos da cirurgia no estado, e autor do livro “A Cirurgia que eu vivi”, sobre sua vida familiar, social e sua atuação na Medicina, publicação lançada no ano passado. Também atuou no Hospital Santa Cruz e Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap).

O avô materno, o clínico Eurico Gonçalves Bastos, foi sua inspiração de vida e da sua carreira. Guilherme nasceu no Fonseca e estudou no Colégio Brasil até os 18 anos, quando ingressou na Faculdade de Medicina Fluminense, no ano de 1953. Fez estágio voluntário na Clínica Almir Guimarães, e se formou em 1958. De acordo com seu relato, teve privilégio de conhecer grandes nomes da Medicina em várias especialidades, enriquecendo seus conhecimentos e também transmitindo-os para seus alunos ao longo de mais de 30 anos, período que também chefiou o Setor de Emergência do Hospital Orêncio de Freitas, no Barreto.

Nas redes sociais muitos amigos manifestaram o pesar e lamento pela morte do grande médico cirurgião. “Partiu um amado ex-professor de Clínica Cirúrgica e amigo querido! Foi para as estrelas! Muita luz, professor!”; “Partiu nesta madrugada um ícone da cirurgia nacional. Formou várias gerações de cirurgiões. Descanse em Paz”; Aaaah que pena !! Pessoa querida da minha família !! Obrigada por tudo, pela medicina exercida com amor , grande médico Guilherme Eurico !!”; “Um abraço apertado e os meus sentimentos, não só para você e para a família, mas para a medicina. O Guilherme Eurico é um exemplo de competência e humanidade, duas características super importantes num bom médico”.