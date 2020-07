Morre o cantor e compositor Sérgio Ricardo, símbolo da bossa nova e do cinema novo

A cultura brasileira perdeu um de seus mais importantes representantes. Morreu, na manhã dessa quinta-feira (23), aos 88 anos, o cantor e compositor Sérgio Ricardo, que atuou em movimentos como bossa nova e cinema novo. Cantor e compositor, ele estava internado no Hospital Samaritano, Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi informada.

A filha do músico, Adriana Lutfi, confirmou a morte do artista, mas não soube informar o motivo. Além da bossa nova e de fazer cinema novo, Sérgio Ricardo ficou conhecido por suas participações em festivais de canção. Uma delas, a mais marcante, foi no Terceiro Festival de Música Popular Brasileira, da TV Record de São Paulo, em 1967, quando quebrou seu violão no palco e jogou na plateia, depois de receber uma vaia. O fato entrou para história da cultura.

Nascido em 18 de junho de 1932, em Marília, interior de São Paulo, e batizado como João Lufti, Sérgio Ricardo começou a estudar música aos 8 anos no conservatório de música da cidade. Se mudou em 1950 para o Rio, época que iniciou a carreira profissional como pianista atuando em casas noturnas. Também foi quando conheceu Tom Jobim , passando a compor e cantar. Em 1960, gravou o LP “A bossa romântica de Sérgio Ricardo”. Fez sucesso também com músicas como “Zelão”, “Beto bom de bola” e “Ponto de partida”. Em 1962, participou do histórico Festival de Bossa Nova, no Carnegie Hall de Nova York (EUA), ao lado de Carlos Lyra, Tom Jobim, Roberto Menescal, João Gilberto e Sergio Mendes, entre outros.

Na década de 50, havia feito testes para trabalhos de atuação e foi contratado pela TV Tupi, onde participou de novelas e programas musicais. Anos mais tarde, dirigiu e atuou em filmes como “Êsse mundo é meu” (1964), “Juliana do amor perdido” (1970) e “A noite do espantalho” (1974). Também compôs músicas para as trilhas sonoras de “Deus e o diabo na terra do Sol” e “Terra em transe”, grandes símbolos do cinema novo, dirigidos por Glauber Rocha.

Em 1968, escreveu o roteiro musical para a peça de Ariano Suassuna “O auto da compadecida”, levada ao cinema pelo diretor George Jonas. Em 1991, publicou o livro “Quem quebrou meu violão” (ed. Record), um ensaio sobre a cultura brasileira desde os anos 1940. Também se dedicou a obras de poesia, entre elas o livro “Canção Calada”, lançado no ano passado.