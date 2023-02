Morre o ator Ilya São Paulo

Morreu, nesta terça-feira (31), aos 59 anos, o ator Ilya São Paulo. Filho do cineasta Olney São Paulo (1936 – 1978) e irmão do ator Irwing São Paulo (1964 – 2006) – que fez Zeca na novela “A Viagem” e morreu em 2006, por causa de uma pancreatite -, Ilya foi um dos protagonistas do remake da novela “Irmãos Coragem” (1995).

De acordo com uma postagem do ator Anselmo Vasconcelos, que divulgou a notícia da morte de Ilya nas redes sociais, o artista vinha tratando um grave ferimento no ombro, no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio.

Ilya São Paulo, entretanto, foi encontrado morto, na manhã de hoje, em casa, pela mulher, Claudia Provedel.