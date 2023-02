Morre o artista plástico Paulo Bittencourt, aos 73 anos

Morreu, no último sábado (11), o artista plástico Paulo Maurício Bittencourt, aos 73 anos. A notícia foi confirmada por seu primo, o ex-deputado estadual Comte Bittencourt, por meio das redes sociais. Comte lamentou a perda do familiar.

“Irmão que a vida me deu, Paulo foi “criado” em nossa casa com o carinho de todos. Entre tantos dons e qualidades, destaco a pintura, uma verdadeira paixão por toda a vida. Meus sinceros sentimentos à família. Descanse em paz, primo, irmão e amigo querido”, disse Comte.

Paulo passou as últimas três semanas internado no centro de tratamento intensivo (CTI) de um hospital particular, no Centro de Niterói e faleceu em decorrência de uma sepse. Deixa a esposa Odinéa, com quem passou 49 anos casado; três filhos, Felipe, Aline e Fernanda; e cinco netos.

Foto: Reproução/Redes sociais

Nascido em Nova Friburgo, em 16 de Fevereiro de 1950, Paulo Bittencourt participou em Conservatória do Primeiro Salão de Artes Plásticas, no ano de 1968, recebendo ali o seu primeiro prêmio em pintura.

Autodidata, captou conhecimentos, recebeu influências e desenvolveu suas próprias técnicas. Frequentando o meio artístico de Niterói, Rio de Janeiro e Valença o qual sempre valorizou muito, por ter sido sua escola, fez grandes amigos e homenageou estes lugares com seu trabalho.

Já residindo e estudando em Niterói, ingressou definitivamente no meio artístico, expondo em vários Salões Coletivos de Arte, como o Salão Fluminense (NAF), Salão Niteroiense de Artes Plásticas, Salão da Academia Valenciana de Letras, Salão de Maio do Rio, Exposição dos Artistas Nacionais, entre outros.

Foto: Reproução/Redes sociais

Sempre usando a técnica de óleo sobre tela ou sobre madeira, têm como temas principais os casarios, o paisagismo e as marinhas, humanizados com cenas da vida cotidiana.

Admirador confesso da vida e suas nuances, dizia que pintava cenas dignas de serem para sempre lembradas. O sepultamento acontecerá, na tarde deste domingo, às 15h45, no Cemitério Parque da Colina, em Cantagalo, Região de Pendotiba de Niterói.