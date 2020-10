Morre no Rio a radialista Juçara Carioca

Aos 64 anos, morreu nesta quinta-feira, no Rio, a radialista Juçara Ferreira Carioca, ou simplesmente conhecida como Juju. Ele não resistiu a um câncer no pulmão A informação foi confirmada pela Rádio Tupi, onde trabalhava ao lado do também radialista Antônio Carlos, divulgando notícias sobre celebridades.

Ela lutava contra a doença desde 2019 e precisou se afastar do trabalho em fevereiro deste ano para iniciar o tratamento com sessões de quimioterapia. Ela começou sua carreira na Rádio Tupi, em 1976, no programa de Paulo Barbosa. Ao todo, foram 44 anos de profissão, sendo mais de 30 junto com Antônio Carlos.

O velório de Juçara será realizado no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, a partir das 6h, desta sexta-feira. O enterro está marcado para às 10h.