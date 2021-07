Morre Mauro Alemão, subsecretário de governo de Maricá

Morreu, na madrugada deste sábado, Mauro Ramos Almeida, subsecretário de governo da cidade de Maricá e presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT). Conhecido carinhosamente como Mauro Alemão, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

A Prefeitura da cidade divulgou nota lamentando a morte de Mauro. No último dia 23, ele precisou ser internado para se tratar de um câncer no fígado. Depois de receber alta no último dia 28, Alemão teve complicações no pós-operatório e precisou novamente ser internado e não resistiu.

Vascaíno apaixonado pelo clube, Mauro Alemão foi diretor do sindicato dos metalúrgicos em 1987. Ingressou no PT no final da década de 1980, chegando a dirigente no partido na capital, depois de migrar do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Correligionária de Mauro, a ex-governadora e deputada federal do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, lamentou a morte do amigo.

“Não sei como explicar, mas só sei que perdi mais um grande amigo, um irmão e meu companheiro de jornada. Não vou ouvir mais ‘Chegou Benedita’ Não terei mais, o ‘Tira uma foto comigo, Bené’ Não terei mais ao meu lado um fiel escudeiro. Vai, Mauro Alemão, descanse em paz! Eu continuarei te amando meu irmão querido”, disse em sua rede social.

O prefeito Fabiano Horta se manifestou em sua rede social. “Há pessoas que iluminam o caminho. Dela e dos outros. Mauro Alemão andou assim, levando luz por onde passou, nos ajudando nessa missão conjunta da Humanidade, de aproximar os distantes, de misturar para acrescer”, disse o prefeito. O velório de Mauro Alemão aconteceu na quadra do Esporte Clube Maricá, a partir das 14h, e o sepultamento será no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro