Morre Marinho, ponta-direita do Atlético Mineiro, Bangu e Botafogo

Morreu, em Belo Horizonte, onde estava internado num hospital público, Mário José dos Reis Emiliano, ou simplesmente Marinho, considerado um dos maiores pontas-direita do futebol brasileiro. Foi craque do Atlético Mineiro, Bangu e Botafogo. O jogador faleceu aos 62 anos, em decorrência do agravamento de problemas de saúde, no estômago, pâncreas e próstata. Ele passado por três cirurgias no mês passado.

Dono de extrema habilidade, Marinho foi ídolo por onde passou, surgindo no Atlético Mineiro, em 1976, mesmo ano que disputou a Olimpíada de Montreal. No Bangu, atingiu o auge da carreira, ao ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 1985, onde o time da Zona Oeste do Rio perdeu a final a final da competição para o Coritiba. Ele foi convocado para a seleção brasileira pelo então técnico Telê Santana, além de também ter sido vice-campeão carioca.



Em 1988 e 1989, Marinho teve passagem pelo Botafogo e foi bicampeão carioca, mas sua carreira entrou em declínio por conta de inúmeros problemas pessoais, entre os quais, uma tragédia familiar. Em fevereiro de 1988 seu filho Marlon, de 1 ano e 7 meses, morreu afogado na piscina de sua residência, em Jacarepaguá.