Morre Luiz Pinguelli Rosa, físico e ex-presidente da Eletrobras

Isis Chaby

Um dos maiores e mais notáveis cientistas brasileiros, Luiz Pinguelli Rosa morreu na madrugada desta quinta-feira (3), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. O memorável físico estava internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul e a causa da morte não foi informada. A UFRJ declarou luto oficial de três dias.

O velório está marcado para 17 h e será aberto ao público, no átrio do Palácio Universitário, no campus da Praia Vermelha (Av. Pasteur 250).

RELEMBRE A CARREIRA DE PINGUELLI

Pinguelli fez graduação em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia Nuclear pela Coppe/UFRJ e doutorado em Física pela PUC-Rio. Em 9 de abril de 2013 foi concedido a ele o título de professor emérito pela UFRJ.

Ele foi também ex-presidente da Associação Latino-Americana de Planejamento Energético e da Eletrobras. Desde 1998 foi integrante do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas e em 2004 foi secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, mas desligou-se do fórum em 2016 por não concordar com o impeachment de Dilma Rousseff.

O físico é autor de seis livros, entre eles, os dois volumes de ‘Tecnociências e Humanidades: novos paradigmas, velhas questões’ concorreram ao Prêmio Jabuti.

Ao longo da carreira de Pinguelli recebeu diversos prêmios, entre eles, o ‘Forum Award da Associação Americana de Física’, em 1992; a comenda com o grau de ‘Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques’, concedido pelo Ministério da Educação da França, em 1998 e o ‘Prêmio Golfinho de Ouro’, categoria Ciências, no ano de 2000.

PREFEITO DE NITERÓI FAZ HOMENAGEM

O prefeito de Niterói, Axel Grael, prestou as condolências ao físico em suas redes sociais. Leia a seguir:

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do Físico Luiz Pinguelli Rosa, ex-diretor da Coppe e ex-presidente da Eletrobrás.

Visionário, Pinguelli foi uma das pessoas mais influentes nos debates e nos temas da energia, do clima e da sustentabilidade, sendo um dedicado estudioso sobre as mudanças climáticas. Foi orientador de inúmeras dissertações de mestrado e teses de doutorado, tendo recebido diversos prêmios, entre eles o de personalidade do ano, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Pinguelli vai fazer muita falta para esse mundo. Seguirá nos inspirando, sendo exemplo para a juventude através de seu rico legado e consciência de que precisamos pensar, agir e cobrar ações locais, regionais, nacionais e planetárias para evitarmos uma catástrofe.

Aos amigos, à comunidade da UFRJ e aos familiares, minhas condolências”.