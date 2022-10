Morre Luiz Galvão, cofundador dos Novos Baianos 

O poeta, músico e compositor de 87 anos deixará saudades

A morte do poeta Luiz Galvão, na noite de ontem (22), foi comunicada pela esposa do artista, Janete Galvão. Ele estava internado na UTI do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, desde meados de setembro por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e um infarto.

Galvão nasceu em 22 de julho de 1937, em Juazeiro do Norte, Bahia. Era bom de letras e de bola. Chegou ao futebol profissional em Juazeiro e foi campeão baiano de futebol de salão. Era amigo de João Gilberto, amizade que mudou para sempre a história da música brasileira. E lado de artistas como Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e outros, fundou a banda Novos Baianos em 1968, que marcou a musicalidade da época.

Em 1970, o grupo lançou seu disco de estreia, “Ferro na boneca”. Em seguida, foram morar em um sítio em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, onde seguiam a cultura hippie dos EUA e da Europa em plena ditadura militar brasileira.

Reprodução Instagram

Ele escreveu a maioria das canções gravadas pelo grupo, e musicadas por Moraes Moreira. Com o grupo, lançou o álbum “Acabou chorare”, que juntava samba, rock, bossa nova, frevo, choro e baião. O disco teve faixas como “Preta pretinha”, “Mistério do planeta”, “A menina dança” e “Besta é tu”. No total, foram oito discos de estúdio. Há ainda dois álbuns ao vivo, de reuniões do grupo, um de 1997 e outro de 2017.

Galvão deixou um precioso legado como os livros autorias que contam sobre o grupo que fundara: “Novos Baianos: A história do grupo que mudou a MPB”; “João Gilberto: a bossa” e “Anos 80: A história de uma amizade na década perdida”. O juazeirense ainda lançou o disco Galvão, A Palavra dos Novos Baianos.

“Apesar de tudo, a vida é boa e ainda é bela” Luiz Galvão

Homenagens eternizadas

Muitos artistas lamentaram a perda do grande músico e deixaram homenagens em suas redes sociais, como a amiga Baby do Brasil

“…tivemos esse privilégio, de estarmos sob o mesmo teto, vivendo uma experiência única e intransferível. Nos tornamos uma família, desde 1969, quando começamos. Investimos com extrema dedicação no propósito de fazermos uma música, genuína, com as melhores influências de todos e, de todos os tempos e sobretudo brasileiríssima! Agora ele est como um filho nos braços do Pai. Que o Senhor o guarde com o seu maravilhoso abraço de Pai misericordioso, bondoso, para o grande dia na eternidade!

Obrigada meu querido irmão por tudo de incrível que vivenciamos e por tudo de benção que vc fez por mim! Descansa nos braços do nosso Papai 🙏”

Caetano Veloso deixa sua homenagem ao eterno Galvão, afirmando que o grupo Novos Baianos mudou o rumo da história do país.