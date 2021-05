Morre jornalista Milton Coelho vítima da Covid-19

Morreu neste sábado (29) o jornalista Milton Coelho da Graça, aos 90 anos, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele foi editor-chefe de O Globo, diretor de redação das revistas Realidade, Placar, Istoé e Intervalo, do jornal Última Hora, no Recife, e correspondente em Nova York da Gazeta Mercantil. Foi preso por seis meses, em São Paulo, durante a ditadura militar no país, em 1975, quando era editor do jornal clandestino Notícias Censuradas.

A convite do jornalista Evandro Carlos de Andrade (1931-2001), Milton Coelho da Graça esteve à frente da Redação do jornal O Globo no começo dos anos de 1980, no cargo de editor-chefe, em um período decisivo para o jornal.

Em 1981, comandou a cobertura do atentado do Riocentro, durante um show em homenagem ao Dia do Trabalhador.

“O Milton era um jornalista entusiasmado com a profissão. Um entusiasmo peculiar. Estava sempre em ebulição. Sempre querendo fazer coisas novas. Contagiava mesmo a redação. Tinha grande admiração pela atitude dele. A condução dele no caso Riocentro foi emblemática, quando o GLOBO revelou que havia uma segunda bomba no Puma, o que determinava que não era um atentado da esquerda. Ele não teve nenhuma dúvida de que deveria publicar. Nenhum tipo de autocensura, embora sempre mantivesse o respeito pela hierarquia” lembra o colunista do Jornal O Globo, Merval Pereira.

Milton teve marcante atuação na defesa da imprensa durante o período dos governos militares. O jornalista tinha entre suas bandeiras a necessidade de se manter os veículos de comunicação, em especial os jornais e as revistas, como órgãos de defesa da sociedade, denunciando ilegalidades, escândalos de corrupção e abusos de poder.

O comportamento em defesa da sociedade livre levou Milton Coelho da Graça à prisão por pelo menos seis vezes durante a ditadura.

Também deixou sua marca também em jornais como “Última Hora”, “Jornal do Commercio”, “Gazeta Mercantil”, “O Dia”, “Diário da Manhã” (Goiânia) e “Diário da Amazônia”; e nas revistas “IstoÉ”, “Realidade”, “4Rodas”, “Placar”, “Playboy” e “Intervalo”; além da TV Corcovado, Editora Bloch e do Grupo Gazeta de Alagoas (jornal, TV e rádios). No período da ditadura, contribuiu com algumas publicações clandestinas, entre elas “Notícia Censurada” e “Resistência.”

Milton, conhecido como Miltinho das Candongas, nasceu no Bairro da Gamboa, na Zona Central do Rio, em 30 de novembro de 1930.

O jornalista deixa a filha Djamila, os dois filhos Flávio e Guilherme e a esposa Ledinha. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro.