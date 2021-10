Morre Joaquim de Oliveira, chanceler da Universo

O professor Joaquim de Oliveira, Chanceler da Universidade Salgado de Oliveira, faleceu na tarde de hoje (22), aos 90 anos. Chamado de Professor Joaquim, ele era casado com a reitora da Faculdade Universo, Marlene Salgado. Joaquim teve uma parada cardíaca no início da noite. Ele foi levado para o Hospital de Clínicas de Niterói (HCN), mas não resistiu. Atendendo a um pedido do próprio Joaquim, que disse querer ser enterrado em São Gonçalo quando morresse, ele será velado na capela do cemitério de São Miguel, em São Gonçalo e o enterro acontece amanhã (23), às 16h.

Ele foi secretário de Esporte, Lazer e Turismo de São Gonçalo durante mais de 30 anos, e era formado em radiologia e em educação física.

A página do Abrigo Cristo Redentor, abrigo de idosos que ele e a esposa ajudam há muitos anos, expressou profunda tristeza.

“O Abrigo lamenta enormemente informar o falecimento do Professor Joaquim de Oliveira, figura com quem tenho muito orgulho de ter me relacionado há tempos, desde quando fui aluno do Colégio Dom Hélder Câmara. Que sua passagem para uma nova e eterna vida ao lado do Divino Deus possa, muito mais do que a inevitável e forte tristeza, trazer fluidos positivos para sua importante família e inúmeros amigos. Que assim seja!”