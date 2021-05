Morre Jaime Lerner, arquiteto idealizador do Plano de Transportes e Trânsito de Niterói

Jaime Lerner, um dos mais renomados arquitetos e urbanistas do mundo, e responsável por pela remodelação do sistema viário de Niterói, morreu nesta quinta-feira (27), aos 83 anos, em Curitiba. Ele estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, onde tratava complicações de uma doença renal crônica. Ele estava internado desde o dia 21 de maio mas não resistiu à doença.

Lerner levou para a política todo seu amplo conhecimento arquitetônico e urbanístico. Por três vezes foi prefeito de Curitiba (1971-1974 / 1979-1984 / 1989-1993). Também governou o estado do Paraná, em dois mandatos consecutivos, entre os anos de 1995 e 2002.

Desde os anos de 1970, quando só se falava em desenvolvimento urbano rodoviarista, Jaime Lerner abria ruas para pedestres e defendia o transporte coletivo eficiente. Modelo este utilizado por ele em suas gestões públicas e implantado em diversas outras cidades.

LERNER EM NITERÓI

Em Niterói o Escritório de Arquitetura Jaime Lerner desenvolveu o Plano Municipal de Transporte e Trânsito, no governo de Jorge Roberto Silveira. O objetivo era melhorar a mobilidade urbana da cidade através diversas mudanças ao longo de dois anos.

Mudanças de mãos de ruas, implantação de faixas reversíveis, e o sistema Bus Rapid Transit (BRT), um sistema de corredores expressos, como a Avenida Roberto Silveira e Rua Gavião Peixoto, foram projetados por ele. Da mesma forma que constavam do projeto a realização de de dois túneis, alteração nas Barcas e um plano cicloviário para a cidade. O projeto contemplava também investimento no transporte público dos coletivos que seriam articulados para ligar passageiros do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, em paradas como Largo da Batalha, Charitas e Piratininga, na Região Oceânica; além de coletivos comuns que fariam todos os outros bairros de Niterói. O PLano Lerner também contemplou a construção dos mergulhões na Rua Marquês de Paraná, em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), e na Praça da Renascença, na Avenida Feliciano Sodré, ambos para desafogar o trânsito de quem utiliza a Ponte Rio-Niterói.

O velório acontecerá na capela do Cemitério Israelita do Água Verde. Já o sepultamento será às 15h no Cemitério Israelita do Santa Cândida. Lerner era viúvo e deixa duas filhas, Andrea e Ilana.

Lerner se formou em arquitetura pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná em 1964, foi três vezes prefeito de Curitiba entre as décadas de 70 e 90; e chegou a ganhar prêmios importantes como o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente na década de 90. Em 2002, Lerner foi eleito presidente da União Internacional de Arquitetos (UIA), e era consultor das Nações Unidas para assuntos urbanísticos.