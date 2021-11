Morre Ivan Moraes Galindo, presidente do Corpo Consultivo do Clube Central

Morreu, aos 81 anos, Ivan Moraes Galindo, presidente do Corpo Consultivo do Clube Central, um dos mais tradicionais do bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. O velório ocorre nesta terça-feira, 23 de novembro, entre 12h e 16h, no Salão Nobre do Cemitério Parque da Colina, no bairro Cantagalo, região de Pendotiba da Cidade.

Ao longo dos anos, Galindo foi presidente executivo e do Conselho Deliberativo, além de ser conselheiro nato do clube. Em nota de pesar, o Central afirma que ele “dedicou décadas de sua vida ao Clube Central e ao engrandecimento social e cultural da nossa sociedade, sempre atuante em defesa da nossa coletividade, e certamente será para sempre lembrado como o maior centraliano de todos os tempos”.

Ivan foi ainda um dos fundadores e idealizadores da Associação de Clubes de Niterói (ACN). Nos últimos anos, à frente do Corpo Consultivo do Clube Central, ao lado de grandes centralianos como José Tude e Marcos Nelson, Ivan comandou o movimento de resgate das tradições do Clube Central.

A Diretoria, o Conselho Deliberativo e o Corpo Consultivo decretaram luto oficial de sete dias pela morte de Galindo. Por meio de nota, a agremiação se solidarizou “profundamente com a viúva Beth, com todos os demais familiares e amigos neste momento de dor, rogando a Deus que conforte e fortaleça a todos.”