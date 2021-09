Morre ex-Rei Momo, Marcelo Reis, vítima da Covid-19

O dia amanheceu cinza no Rio de Janeiro! Morreu, na manhã deste sábado (11), aos 54 anos, o ex-Rei Momo Marcelo Reis, vítima da Covid-19. O sambista estava internado no Hospital Casa Evangélico, na Tijuca, e chegou a ser intubado durante a madrugada, mas infelizmente não resistiu.

Marcelo era apaixonado pela Estácio de Sá e foi eleito Rei Momo para o Carnaval 2005. Sua trajetória de vida vai além do Carnaval. Jornalista, fotógrafo, educador, ator, bailarino, produtor cultural e técnico em eletrônica, Marcelo trabalhou em diversos veículos de comunicação, além de ter dirigido os Teatros Martins Pena e Abdias Nascimento, localizado no Complexo Educacional de Quintino.

O ex-Rei Momo do carnaval carioca também trabalhou na cobertura dos desfiles das Escolas de Samba e foi Mestre de Cerimônias do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, também participou, como Dom João VI, da abertura dos desfiles de 2008, quando foi celebrado os 200 anos da chegada da família real ao Brasil.

Até o momento, ainda não foi divulgado o local e o horário do velório e sepultamento do sambista.