Morre ex-presidente da OAB-Niterói, o ex-juiz Márcio Pacheco de Mello

O ex-presidente da OAB-Niterói e ex-juiz titular do TRE-RJ, Márcio Aloísio Pacheco de Mello, não resistiu e morreu ao sofrer um infarto, aos 81 anos. Ele passou mal em sua residência e ainda chegou a ser levado para o Hospital Icaraí, onde faleceu ao dar entrada na emergência unidade.

De acordo com amigos, Márcio era comunicativo e dedicou sua vida a advocacia, onde era considerado uma referência. No fim do ano passado havia sofrido uma grande perda, com o falecimento do filho, Eugênio Márcio, que morreu em acidente de motocicleta.

O sepultamento de Márcio está previsto para esta segunda-feira (10), no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.