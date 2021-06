Morre ex-prefeito de Arraial, Henrique Melman, aos 90 anos

Henrique Sérgio Melman, ex-prefeito de Arraial do Cabo entre 2001 e 2008, morreu nesta terça-feira (1). A causa da morte não foi informada pelos familiares. Ele estava internado em um hospital particular no Rio e enfrentava problemas de saúde desde abril, mas chegou a se recuperar.

Melman fez parte da equipe brasileira de polo aquático que disputou as Olimpíadas de Helsinque, na Finlândia, em 1952. Ele nasceu no Recife em 24 d abril de 1931 e era formado em Engenharia e atuou no ramo empresarial.

Na política, era filiado ao PDT, e concorreu novamente ao cargo de prefeito nas últimas eleições municipais, nas quais terminou em quarto lugar, com 2.516 votos (10,97% dos votos válidos).

O atual prefeito, Marcelo Magno (PL), manifestou pesar pela morte do ex-prefeito, com quem concorreu ao cargo em 2020. “Com respeito, reconhecimento de sua importância e contribuição ao nosso município, vou decretar luto oficial por três dias”, postou.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do ex-prefeito.