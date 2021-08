Morre ex-deputado estadual Francisco Lomelino

O ex deputado estadual Francisco Garcia de Freitas Lomelino morreu na manhã dessa quinta-feira (26) aos 88 anos com infecção generalizada. Ele estava internado desde o último dia 13 no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), em Niterói, quando deu entrada com falta de ar na unidade de saúde.

Lomelino foi secretário geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no Governo Brizola, além de ter sido deputado estadual por três mandatos. Além disso foi candidato a prefeito da cidade de Niterói e foi secretário de educação no governo Moreira Franco (1977 – 1982) e assistência social no segundo mandato do governo Jorge Roberto Silveira (1997 – 2000).

Quando jovem foi campeão de natação pelo Estado do Rio de Janeiro. Morador do Ingá, Lomelino deixou viúva, dois filhos e netos. O sepultamento será no dia 27/08 às 12h45min no Cemitério Parque da Colina, na Capela 1.