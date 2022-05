Morre ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro

Morreu na noite deste sábado (29), o ex-assessor, Vinícius Hayden Witeze, do vereador Gabriel Monteiro, em um acidente de carro, na RJ-103, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

Vinícius foi quem denunciou o parlamentar por prática de assédio moral e sexual com ex-funcionários e uma menor de idade, no qual teve o vídeo vazado tendo relações com Monteiro.

E, na última quarta-feira (25), Hayden esteve na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, durante o Conselho de Ética da Câmara do Rio, com um colete à prova de balas para prestar o depoimento contra Gabriel. Segundo o Vinícius, ele estava sofrendo ameaças.

De acordo com a polícia, o carro do ex-assessor capotou com o carro na rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo. Vinícius estava acompanhado de uma mulher, que ainda não foi identificada, porém, ele morreu na hora e a vítima foi levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis.

No carro de Hayden havia cópias do termo de declaração na denúncia contra o vereador. No entanto, segundo a polícia, a mulher que estava no carro com o ex-assessor, informou que o acidente só aconteceu porque Vinícius estava em alta velocidade e perdeu a direção do veículo, ocasionando o capotamento do carro.

O vereador Gabriel Monteiro se pronunciou sobre a morte do seu ex-assessor nas redes sociais.

Quem me conhece sabe que não desejo mal a ninguém. Meu ex-assessor que tinha sido pego oferecendo 600 mil reais a outro assessor para FORJAR provas contra mim. Que foi flagrado junto com o 02 da máfia do reboque. Morreu num acidente. É triste demais. Jamais torceria por esse fim! — Gabriel Monteiro (@GMonteiroRJ) May 29, 2022

O caso está sendo investigado pela 110º Delegacia (Teresópolis).