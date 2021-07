Morre Erasbe Barcellos, fundador do Haras São Sebastião

Morreu nessa terça-feira (13) o advogado Erasbe Barcelos aos 78 anos depois de ficar internado por dois meses no Hospital Niterói D’Or. Ele deu entrada na unidade de saúde para amputar parte da perna mas acabou tendo complicações e não resistiu a uma infecção generalizada. Erasbe morreu após um mês e oito dias do falecimento da sua esposa, Lúcia Elisa Basbaum Barcellos de 76 anos. O casal deixou dois filhos, Karla e Alexandre, e cinco netos.

O corpo de Erasbe será cremado no Parque da Colina nessa quarta-feira (14) às 13h15min em uma cerimônia restrita para familiares. As cinzas serão colocadas no túmulo do avô que tinha o mesmo nome, e foi prefeito da cidade de Alegre, no Espírito Santo.

Nas redes sociais a filha Karla lamentou a morte do pai: “Hoje estou dizendo um até logo para o meu Pai, meu grande amor, meu amigo… um homem sem igual que nunca será esquecido. (…) Segue o seu caminho de luz, sua trajetória terrena foi linda, brilhante e intensa como você. Com muito amor e com o coração sangrando de tanta dor, largo as suas mãos para você poder seguir”.

Erasbe foi internado no dia 13 de maio e foi autor do projeto do primeiro shopping da Região Oceânica além de ter lutado pela valorização da região. Montou o Haras São Sebastião, no engenho do Mato, além de ter fundado junto com a filha Karla, o canal 36 da NET em 1999. Também foi presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Oração e de Recuperação do Lar Feliz.