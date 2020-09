Morre enfermeiro baleado na cabeça no Rio

A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, localizado na Penha, confirmou na manhã de hoje a morte encefálica do enfermeiro Luiz Otávio Silva, de 27 anos. De acordo com o hospital, os protocolos para atestar a morte encefálica do paciente tiveram início ontem à noite. Luiz voltava do seu trabalho em um hospital particular da Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, quando foi baleado na cabeça na última terça-feira (15) à noite durante um assalto em Guadalupe, zona norte do Rio. As investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

De acordo com o relato de testemunhas, dois homens armados entraram no ônibus 712 em que Luiz estava e distraído por estar de fones de ouvido, o enfermeiro não percebeu de imediato a ação dos criminosos praticada na Avenida Brasil. O jovem ficou nervoso e o bandido disparou. Ainda segundo testemunhas, o aparelho celular da vítima foi levado.



O enfermeiro foi socorrido por homens do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A Polícia Militar foi acionada até o local, porém os assaltantes conseguiram escapar. A família de Luiz informou que ele chegou lúcido ao hospital. Eles souberam do fato através de uma vizinha que usa a mesma linha de ônibus que Luiz. A mulher relatou as características da vítima e os familiares foram atrás de maiores informações. O enfermeiro chegou a passar por uma cirurgia e, segundo nota da Secretaria de Saúde divulgada na manhã da última quarta-feira, o paciente permaneceu na sala de trauma e entubado.

A vítima era moradora de Seropédica. A pai de Luiz disse estar arrasado e relatou, pouco depois de saber sobre o estado de saúde do filho, sobre a rotina de Luiz ser tranquila, geralmente de casa para o trabalho. O marido de Luiz contou, também momentos depois de saber sobre o assalto, que o enfermeiro dava aulas em um curso técnico e atualmente fazia um curso à distância para uma maior especialização dentro da área da enfermagem e acordava sempre às 4h para ir trabalhar.