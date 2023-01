Morre Elton Furrier, fundador do lendário Steak House

Luiz Antonio Mello

Quem tinha mais de 20 anos, morava em Icaraí e não tinha viajado para Netuno, com certeza conhecia o Steak House, restaurante e bar que funcionava na rua Gavião Peixoto ao lado do edifício Center IV.

E se a cidade está mais triste nesta quarta-feira, tem toda a razão. O cofundador do Steak, Elton Luiz Furrier, morreu aos 76 anos de ataque cardíaco fulminante, na madrugada de hoje, em sua cidade natal, Pouso Alegre, Minas.

O Steak House era uma espécie de filial do carioca Lama´s, não fechava antes das 5 horas da manhã, servia um chope antológico, carnes e saladas que matavam a fome da boemia. O último a deixar o local, com o dia já claro, era Elton. De calção, tênis e camiseta, ele saia para correr. Foi um dos primeiros a praticar o cooper em Niterói e só dia dormir após correr seus 15 quilômetros diários.

Elton não bebia álcool nem refrigerante, não fumava. Corria maratonas. O Steak House abria para o almoço (serviu os melhores pratos executivos da Zona Sul, com preços justos) atravessava o dia e a noite. E o que impressionava a todos era o humor do Elton, sempre simpático, bonachão. Fazia amizade com clientes, mas não saia do caixa, seu posto de trabalho.

Em 1978 a política fervilhava na cidade e ocupava o Steak. Falava-se muito na chegada da abertura democrática, embriões de partidos históricos que foram recriados como o PTB (o autêntico, de Roberto Silveira, Álvaro Fernandes, Brizola, etc) eras discutidos fervorosamente entre chopes e picanhas. Também o PT de Niterói começou a ser discutido nas mesas do Steak, mas já naquele tempo o partido reunia pessoas altivas, soberbas, marca que se mantém até hoje. A direita não pisava naquele reduto.

O Steak House também foi um ponto de azaração. Desde as pegações livres e hedonistas que duravam uma madrugada até namoros que viraram noivados e casamentos. Muitos casais se formaram naquelas mesas de madeira, onde pernas e pés roçavam lascivos. Elton foi padrinho de diversos casamentos.

Ele foi o que chamamos de gente muito boa, daí o choque que a sua morte provocou na cidade que ele amou e a ela dedicou mais de 40 anos à frente do Steak House. Um grande cara, meu chapa, que, espero, não será esquecido.