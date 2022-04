Morre Edir Inácio, ex-secretário de Administração de Niterói

Morreu, nesta quinta-feira (14), o ex-secretário Municipal de Administração de Niterói, Edir Inácio da Silva. Ele tinha 84 anos e não teve a causa da morte divulgada.

Inácio foi uma das principais lideranças do PDT em Niterói. Ele participou do governo municipal durante a primeira Gestão de Jorge Roberto Silveira. Ele também foi subsecretário estadual de Minas e Energia e presidente do Detran durante os governos de Leonel Brizola.

Edir também trabalhou na cidade de Magé, onde foi secretário Municipal do Trabalho. Perseguido pelo regime militar, chegou a ser preso três vezes durante a ditadura. O corpo deverá ser velado na Câmara Municipal de Niterói e o sepultamento no Cemitério Santo Aleixo, em Magé.