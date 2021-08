Morre Duda Mendonça, marqueteiro de Lula

Duda Mendonça, um dos publicitários mais importantes do meio político brasileiro, morreu nesta segunda-feira (16), aos 77 anos. Segundo informações, ele estava internado há aproximadamente dois meses, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de um câncer no cérebro. Mendonça é um dos responsáveis pela campanha que levou Lula à Presidência da República, em 2002.

O marqueteiro ficou nacionalmente conhecido ao transformar a imagem radical que Luiz Inácio Lula da Silva tinha, para aquela campanha eleitoral. Com uma “roupagem” considerada mais serena, o petista recebeu a alcunha de “Lulinha Paz e Amor”. Além disso, Mendonça já trabalhou com outros políticos como Paulo Maluf e Ciro Gomes.

Mendonça começou a carreira em 1975, quando abriu a agência DM9, em Salvador. Em 1985, deu seus primeiros passos na publicidade política ao coordenar a campanha de Mário Kértesz para a Prefeitura da capital baiana. Conterrâneo de Duda, o governador da Bahia, Rui Costa, lamentou a morte do publicitário, por meio das de redes sociais.

“Lamento a morte do baiano Duda Mendonça. Publicitário que teve o seu talento reconhecido no Brasil e no mundo. Meus sentimentos para familiares e amigos”, disse Rui Costa. Mendonça foi citado em escândalos como o Mensalão e a Operação Lava Jato. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório ou sepultamento.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil