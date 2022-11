Morre Djanira Yoste de Barros, coordenadora do Liceu Nilo Peçanha

Professora e coordenadora do colégio estadual Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, Djanira Yostes foi, também, diretora do CELEMO (Centro de Línguas Modernas), que funcionava no interior daquela escola, oferecendo ensino de línguas como mandarim, japonês, espanhol, inglês, alemão, entre outras.

Durante os governos Garotinho e Rosinha, coordenou a Secretaria de Estado de Educação, com atuação de destaque nas escolas da rede pública estadual do município de Niterói. Djanira trabalhou, também, como diretora do Programa Criança na Creche, da Prefeitura de Niterói.

Relatos de amigos e parentes dão conta de sua personalidade atuante no trabalho: tinha como característica a alegria por onde passava.

Moradora de Itaipu, Djanira – que estava em tratamento de câncer – era divorciada e deixa dois filhos.

O sepultamento será hoje, às 13h45, no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.

Em apuração.