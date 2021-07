Morre de Covid-19, Ademir Antunes, ex-presidente da CDL Niterói

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL) comunicou na noite desta sexta-feira (16) o falecimento do Sr. Ademir Antunes de Carvalho, vice-presidente do Conselho Superior da CDL. Ademir, que tinha 77 anos, e estava há mais de 15 dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói, foi diagnosticado com Covid-19. De acordo com familiares, ele foi extubado e estava se recuperando, quando os médicos descobriram uma infecção que o levou a uma parada cardíaca.

Além de Ademir, sua esposa Angela, seu irmão e sócio Adenir e seus filhos, Flávio e Felipe, também testaram positivo. Flávio chegou a ficar internado, mas recebeu alta.

Ademir atuou por mais de vinte anos na CDL em diversos cargos, como diretor, presidente administrativo, vice-presidente, presidente do Conselho Superior, e atualmente era Vice-presidente do Conselho Superior.



Nascido e criado em Araruama, ele chegou em Niterói para estudar. Concluiu o colegial no Instituto Abel e, em 1970 se formou em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atuou no mercado financeiro como economista durante dois anos e meio. No ano de 1972, foi convidado a se tornar sócio da Nippon Importadora, onde já prestava serviço. A Nippon é uma loja tradicional da cidade, fundada em 1962.

“Um dos mais importantes membros da nossa entidade, um exemplo de ser humano e companheiro. Devemos muito ao Sr. Ademir, por sua atuação e luta. Que Deus o receba de braços abertos. Um homem que lutou tanto pelo comércio, faleceu no dia do comerciante (16/07)”, disse Luiz Vieira, atual presidente da CDL de Niterói, que afirmou “Estaremos de luto por três dias”.