Morre compositor que deu primeiro título para a Viradouro

Raquel Morais

O mundo do samba amanheceu mais triste nessa segunda-feira (09). Faleceu na madrugada o compositor Flavinho Machado que já assinou sambas enredos de várias escolas de samba, como Viradouro, Cubango e Magueira.

Flavinho tinha várias composições e fez história no carnaval, como o samba enredo que deu a primeira vitória para a escola de Niterói, Viradouro, em 1997. A composição em questão foi “Trevas! Luz! A Explosão do Universo”, sobre o Big Bang, que teve como autor do enredo Joãosinho Trinta.

O jornalista André Freitas lamentou a morte do compositor em suas redes sociais. “Flavinho Machado, um grande amigo, de quem um dia foi meu ídolo e depois tive a honra de ser parceiro em várias composições, partiu deste mundo físico e deixa um imenso legado no mundo do samba e do carnaval. Deixa, também, uma enorme lacuna. Uma pessoa maravilhosa, simples, de caráter moral e ético elevadíssimos. Minhas condolências à família, em especial à sua esposa, Dona Silvia”.

