Morre Cláudio Maradona, o homem rock de Niterói

Foto: Maradona com Pete Townshend, do The Who

Luiz Antonio Mello

Os milhares de roqueiros de Niterói estão tendo uma sexta-feira sombria. Morreu o produtor e promotor de eventos Luiz Claudio Santos, conhecidíssimo como Cláudio Maradona, em consequência de problemas cardíacos.

Ele se tornou lendário transportando fãs para os grandes shows em seus ônibus. Ao longo do tempo foram mais de 100 ônibus “do Maradona” transportando gente de Niterói para todos os grandes shows que aconteceram no Rio.

Foram apelidados de “Ônibus Mágicos”, uma referência a “Magic Bus”, música do The Who que ele adorava.

Simpático, na dele, nada espaçoso, conquistou a confiança de grandes produtores e executivos conseguindo assim acesso aos bastidores. Conheceu Paul McCartney, The Who, Guns and Roses (Slash o chamava pelo nome), Elton John, Queen. A lista não tem fim.

Tudo começou em 1982. Ouvinte visceral da Radio Fluminense FM, reuniu os amigos para um show de Peter Frampton. O que começou como vaquinha de fãs, Maradona profissionalizou e começou a organizar as suas lendárias caravanas de ônibus.

A Wilson Mendes ele contou que “Eu gosto de música e rodo o mundo vendo shows de rock. Aqui no Brasil, organizo caravanas para todos os shows. As pessoas já sabem disso e vêm me procurar. E pensar que tudo começou como uma brincadeira.”

Em média, Maradona faturava em média merecidos R$ 70 mil por cada Rock in Rio. A demanda era tanta que, quando se aproxima um festival grande, ele pede ajuda a três amigos que passavam o dia na varanda de seu apartamento, em Icaraí, anotando nomes gritados da rua.

Ele era fã fervoroso do Bon Jovi e do Kiss. Torrava todo o dinheiro das caravanas viajando para o exterior para assistir aos shows e tietar seus ídolos. Em 2017 ele conseguiu fazer uma foto abraçado com o arredio Pete Townshend, do The Who, nos bastidores do Rock in Rio onde era considerado de casa.

Claudio Maradona vai fazer muita falta. Por sua alegria, solidariedade (centenas de duros viajaram de graça em seus ônibus), o seu jeito único de conseguir agradar sem bajular os artistas.

A TRIBUNA se solidariza à sua família, amigos, colegas, fãs de rock que viajavam em seus “Ônibus Mágicos”.

E enterro será no cemitério do Maruí, em Niterói.