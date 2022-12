Morre Christine McVie, do Fleetwood Mac, aos 79 anos

Vocalista e compositora do Fleetwood Mac, Christine McVie faleceu nesta terça-feira (30) aos 79 anos.

O perfil oficial da banda no Twitter divulgou a nota sobre o falecimento da artista:

É com pesar que informamos a morte de Christine.

Ela faleceu pacificamente no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma doença repentina. Ela estava na companhia de sua família.

Pedimos gentilmente que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso e gostaríamos que todos mantivessem Christine em seus corações e se lembrassem da vida de um ser humano incrível e um músico reverenciado que era amado universalmente. Descanse em paz, Christine McVie”, diz o comunicado.

McVie foi responsável por algumas das principais faixas de sucesso do Fleetwood Mac durante o início da carreira, como “Say You Love Me” e “Over My Head”, além de hits como “Don’t Stop” e “You Make Loving Fun”, ambos de Rumors, tido como muitos como um dos álbuns mais importantes da história da música americana.

Em 1998, ela, juntamente aos outros integrantes da banda, foram introduzidos ao Hall da Fama do Rock.

McVie foi casada com John McVie, baixista do Fleetwood Mac, entre 1968 e 1976, e com Eduardo Quintela, entre 1986 a 2003.