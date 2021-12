Morre Carlos Marín, do Il Divo, aos 53 anos

Morreu, na tarde deste domingo, o cantor espanhol Carlos Marín, aos 53 anos, membro do quarteto vocal internacional Il Divo. O artista estava internado em um hospital na cidade de Manchester, na Inglaterra, desde o último dia 7. Segundo o jornal inglês “The Sun”, o cantor testou positivo para a Covid-19.

Em suas redes sociais, o grupo divulgou comunicado confirmando a perda.

“É com o coração patido que informamos que nosso amigo e parceiro Carlos Marin faleceu. Ele fará falta para seus amigos, familiares e fãs. Nunca haverá outra voz ou espírito como o de Carlos. Por 17 anos, nós quatro estivemos nesta incrível jornada do Il Divo, e vamos sentir falta do nosso querido amigo. Esperamos e oramos para que sua bela alma descanse em paz. Com amor” diz a nota assinada por David Muller, Sebastien Izambard e Urs Buhler, demais membros do grupo.

O quarteto tinha shows agendados no Brasil para o começo de 2021. Contudo, o agravamento da pandemia da Covid-19 atrasou os planos. Havia a expectativa que as apresentações acontecessem em maio de 2022. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a sequência da agenda do Il Divo.

O grupo foi formado no ano de 2003 e vendeu milhões de álbuns em todo o planeta. O trabalho de estreia, “Il Divo”, de 2004, foi número um em 13 países. O quarteto também se destacou regravando versões de músicas famosas como “Hallelujah”, de Leonard Cohen, e “Un-break My Heart”, de Diane Warren, gravada originalmente por Toni Braxton. Além disso, o grupo interpretou “The Time of Our Lives”, em 2006, canção oficial da Copa do Mundo daquele ano.