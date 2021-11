Morre cantora Marília Mendonça em queda de avião

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu em um acidente com a aeronave que estava na Serra da Caratinga, interior de Minas Gerais na tarde desta sexta-feira (5). A artista tinha um show marcado em Caratinga na noite desta sexta. Fãs da cantora também se dirigiram ao local e acompanham o trabalho de resgate.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, além de Marília Mendonça, estavam no avião o produtor, Henrique, e o tio da cantora.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.”, informou em nota a assessoria da cantora.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

Os bombeiros também confirmaram a morte através da seguinte nota: “O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais.”

HOMENAGEM À MÃE NA REDE SOCIAL

Na última quinta-feira (4) foi aniversário da mãe da cantora e com várias fotos no Instagram, ela fez uma homenagem.

“acordei cedo pra procurar um buquê e uma cesta de café da manhã pra você. eu que organizei, hahaha… viu só como tô adulta? eu não sei quando vc vai ler isso e se você vai ler, (ressaca, né bb?) mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo. seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. você com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de marília e joão gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. o mundo seria mais bonito se existissem mais ruths espalhadas por aí… obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. seremos sempre nós. conectadas, entrelaçadas e fortes. juntas! te amo, mãe! PRA SEMPRE! feliz aniversário @ruthmoreira67 ♥️ 👏🏼🎂🥂”

cantora Marília Mendonça e sua mãe Ruth

A cantora postou um vídeo em sua rede social algumas horas antes do acidente falando sobre coisas que gostava no estado de Minas Gerais: