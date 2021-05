Morre Bruno Covas, prefeito de São Paulo

O prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB), que estava licenciado para tratamento médico, morreu na manhã desse domingo (16) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O político de 41 anos travou numa batalha contra um câncer muito agressivo que começou em outubro de 2019 no sistema digestivo e evoluiu para uma metástase nos ossos e no fígado. O velório será reservado apenas para a família, mas haverá também uma cerimônia na prefeitura.

Bruno Covas foi internado no dia 2 de maio, data em que se licenciou da Prefeitura de São Paulo. No dia 14 de maio, sexta-feira, a equipe que estava cuidando do prefeito informou que ele teria tido uma piora muito grave e que seu quadro de saúde era irreversível.

Desde o anúncio a família e amigos próximos ficaram no hospital em oração. Na sexta feira (14) um padre realizou a unção dos enfermos para Bruno Covas e no sábado (15) foi realizado um ato ecumênico por cerca de 30 minutos na frente do hospital.

O político descobriu o câncer após ser internado em 2019 com uma erisipela. O tratamento surtiu efeito, após a descoberta do câncer o tumor também foi tratado com sucesso mas em 2021 a doença voltou em outros lugares como nos ossos e no fígado.

O vice de Covas, Ricardo Nunes (MDB), está desde o dia 9 como prefeito em exercício e assumirá definitivamente o cargo. Bruno Covas deixa um filho, Tomás de 15 anos.

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, lamentou a morte de Bruno Covas. “O PSDB perdeu uma de suas mais promissoras e brilhantes lideranças. Depois de lutar bravamente, ele nos deixou neste dia 16. Jovem, mas com a bela história de alguém que muito construiu e muito ensinou. Deixa conosco o exemplo do trabalho pelo bem comum, do esforço para transformar e melhorar, da defesa inequívoca da democracia, da liberdade e do respeito. Deixa também a certeza de que ‘é possível fazer política sem ódio, fazer política falando a verdade’. Bruno pode ser definido pela coragem, pela alegria, pela juventude, pela dedicação e, claro, pelo sobrenome. Era neto de Mário Covas e, assim como o avô, jamais se omitiu, deixou-se abater ou desistiu diante das dificuldades. Também como o avô, nos fará uma enorme falta”, pontuou.

BIOGRAFIA

Bruno Covas Lopes nasceu em Santos em 7 abril de 1980, filho de Pedro Lopes e Renata Covas, filha única de Mário Covas. Era considerado o neto favorito de Mário Covas, que foi prefeito na década 80 e governador de São Paulo entre 1995 e 2001. Se formou em direito, economia e atuava como político brasileiro. Em 1995 se filiou ao PSDB, como o avô, e chegou a ser presidente estadual e nacional da Juventude do PSDB. Em 2004 se candidatou a vice-prefeito de Santos, em 2006 foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo e reeleito em 2010. Foi secretário Estadual do Meio Ambiente no governo de Geraldo Alckmin e deputado federal. Assumiu a prefeitura da cidade de São Paulo em 2018.