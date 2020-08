Morre bebê queimada em hospital de Niterói

O delegado da 78ªDP, Luiz Jorge, confirmou que a bebê de seis meses que teve queimaduras de segundo grau em 37,5% do corpo não resistiu e morreu no início da tarde dessa sexta-feira (28).

A menina estava internada no Hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, desde dia 14 por complicações na traqueostomia. Mas o caso se agravou no dia 18 depois dela ter sofrido queimaduras graves durante um banho.

O caso foi parar na delegacia, os responsáveis pelo banho foram afastados e o caso seria encerrado na semana que vem após análise do laudo da sindicância elaborado pela direção do hospital.

Em apuração…