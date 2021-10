Morre autor Gilberto Braga

Morreu hoje (26), aos 75 anos, o autor de novelas Gilberto Braga. O sobrinho de Gilberto, Bernardo Araújo, disse que o tio estava internado desde a última sexta-feira (22) no Hospital Copa Star, em Copacabana, e sofreu uma septicemia.

De acordo com Bernardo, o tio já estava com alguns problemas de saúde e passou por uma cirurgia na coluna, no coração e uma de hidrocefalia, além de estar apresentando dificuldades para andar. “Aí ele acabou indo para o hospital na semana passada. Ele foi internado já bem mal, e lá foi constatada uma infecção generalizada”, explicou.

Ele foi autor de novelas clássicas como “Dancin’ Days” (1978), “Vale Tudo” (1988) e “Celebridade” (2003), e criador de vilões inesquecíveis.

Entre outros trabalhos marcantes de Braga, estão também as novelas “Corpo a Corpo” (1984), “Rainha da Sucata” (1990), da qual foi colaborador, e “O Dono do Mundo” (1991), além das minisséries “Anos Dourados” (1986) e “Anos Rebeldes” (1992). Ele venceu o Emmy Internacional de melhor telenovela por “Paraíso Tropical” (2008). Sua última produção foi “Babilônia” (2015), exibida pela TV Globo.