Intérprete do Louro José no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo, o ator Tom Veiga foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Jneiro, neste domingo (1º).

No programa da Globo, Tom trabalhou por 21 anos com Ana Maria Braga. Trabalhou antes com ela na TV Record. O personagem Louro José era muito popular e o rosto de Tom era desconhecido do grande público por muito tempo.