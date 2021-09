Morre, aos 87 anos, o ator Luis Gustavo

O ator Luis Gustavo morreu neste domingo (19) vítima de um câncer. A notícia foi dada pelo seu sobrinho, o tamém ator, Cassio Gabus Mendes, em sua rede social. Luis Gustavo tinha 87 anos e tratava um câncer no intestino desde 2018.

“Informo que meu querido Tatá faleu hoje, vítima de câncer. Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio”, disse Cassio.

Desde 2018, o ator estava isolado em Itatiba, interior de São Paulo, onde tem um sítio.

O que poucas pessoas sabem é que Luis Gustavo não era brasileiro. Ele nasceu em Gotemburgo, Suécia, no dia 2 de fevereiro de 1934.

Entre seus grandes papéis na telinha estão inúmeras produções da TV Globo como o playboy Ricardo em Anjo Mau, Mário Fofoca de Te Contei? (1978), Ariclenes Almeida em Ti Ti Ti (1985), entre outros. Sua primeira novela foi ‘Se o Mar Contasse’, de Ivani Ribeiro, na TV Tupi, em 1964. Também na emissora, atuou em ‘O Sorriso de Helena’, ‘O Direito de Nascer’, ‘O Amor Tem Cara de Mulher’ e ‘Estrelas no Chão’. Paralelamente ao trabalho na TV, o ator também dava início à sua carreira no teatro.

Em 1967, pela atuação em ‘Quando as Máquinas Param’, de Plínio Marcos, ganhou o prêmio de melhor ator da Associação Paulista de Críticos de Teatro (APCT). Em 1968, Luis Gustavo participou da criação de um marco da telenovela brasileira, ‘Beto Rockfeller’, momento importante de sua carreira.

Mas o personagem mais famaso, que marcou muitas pessoas, é inesquecível Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa humorístico dominical da TV Globo ‘Sai de Baixo’.

Luis Gustavo era casado com Cris Botelho, pai de Luis Gustavo Vidal Blanco, fruto de seu relacionamento com Heloísa Vidal, e de Jéssica Vignolli Blanco, fruto de seu casamento com a falecida atriz Desireé Vignolli, avô de Marina Hoagland Blanco Buzzone, e tio de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes, também atores.