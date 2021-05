Morre, aos 87 anos, a atriz Eva Wilma

Morreu, neste sábado (15), às 22h08min, em São Paulo, aos 87 anos, a atriz Eva Wilma. Desde o dia 15 de abril, Eva estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. A informação Inicial é de que a atriz havia sido hospitalizada para tratamento de problemas cardíacos e renais.



Eis a nota oficial da morte da atriz: “Comunicamos que a atriz Eva Wilma acaba de falecer às 22h08 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em função de um câncer de ovário disseminado, levando a insuficiência respiratória”.



No início do ano, em janeiro, a atriz já havia ficado 21 dias hospitalizada com pneumonia, ocasião em que apresentou dificuldades respiratórias e teve de ficar nove dias na UTI.



A atriz não parou de trabalhar mesmo internada. Em abril, imagens de Eva Wilma estudando o texto com as falas para o filme “As Aparecidas” foram publicadas.



Seu último trabalho na TV foi em 2019, quando interpretou a personagem “Petra” na novela “O Tempo Não Para”.



Em seus 66 anos de carreira, Eva Wilma realizou 63 trabalhos na TV, 62 peças de teatro e 30 filmes no cinema, recebendo um total de 93 premiações ao longo desse período.