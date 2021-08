Morre aos 80 anos Charlie Watts, baterista do Rolling Stones

O mundo do rock está em luto. Morreu nessa terça-feira (24) o baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, aos 80 anos. O comunicado oficial foi divulgado para a imprensa britânica pelo agente do artista, Bernard Doherty. Watts morreu em um hospital de Londres, no Reino Unido. A causa da morte não foi divulgada.

Recentemente ele passou por um procedimento cirúrgico que, apesar de ter sido bem sucedido, fez o baterista ficar de fora da turnê da banda, marcada para começar no dia 26 de setembro. Essa seria a primeira vez que Watts ficaria de fora de um show do Rolling Stones desde a década de 60.

Em 2004 passou por um tratamento de um câncer de garganta. O integrante estava com o grupo desde 1962, junto com Mick Jagger e Keith Richards. Dono de um estilo peculiar, Charlie é reconhecido como um grande mestre por outros importantes bateristas da história do rock.

Foto: imageSPACE/MediaPunch/IPx