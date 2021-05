Morre, aos 79 anos, Dominguinhos do Estácio, ícone do carnaval e da Viradouro

Morreu, em Niterói, na noite deste domingo (30), o compositor e cantor Dominguinhos do Estácio, aos 79 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), desde o dia 11 de maio, quando foi internado às pressas para tratar uma hemorragia cerebral. A informação foi publicada na rede social oficial do artista no Instagram e confirmada por Paulo César Portugal, presidente da Ala de Compositores da Unidos do Viradouro, da qual Dominguinhos faz parte. Atualmente. Dominguinhos e Paulo César Portugal são parceiros na disputa de samba-enredo da vermelha-e-branca de Niterói para o carnaval de 2022.

Eis a nota divulgada:

Em recente reportagem publicada em A TRIBUNA, uma das filhas do artista, Ivana da Costa de 60 anos, disse, ao comentar a internação do pai em um hospital da rede pública (HEAL), que as complicações não se restringiam ao quadro de saúde de Dominguinhos, pois o artista estaria passando também por dificuldades financeiras que o impediram de manter o seu plano de saúde, suspenso desde outubro do ano passado.

Domingos da Costa Ferreira, nome de batismo da estrela que agora cintila na constelação dos astros do céu, nasceu em 04 de agosto de 1941, no Rio de Janeiro. Começou sua carreira na antiga Unidos de São Carlos, atual Estácio de Sá, como compositor. Mas foi na Imperatriz Leopoldinense que ele começou a fazer sucesso.

Em 1979, Dominguinhos venceu a disputa de samba-de-enredo na escola de Ramos, ao lado de Gibi e Darci Nascimento, com o enredo “Oxumaré, a Lenda do Arco Íris”. Logo fora contratado como intérprete oficial da escola. E o sabor de ser campeão veio logo no ano seguinte. Em 1980, com o enredo “O que é que a Bahia Tem”, cujo samba também era de sua autoria em parceria com Darci do Nascimento, Dominguinhos do Estácio foi conquistou seu primeiro campeonato como compositor e intérprete. O bi veio no ano seguinte, em 1981, mas desta vez apenas como intérprete do antológico “Só dá Lalá”, recentemente reeditado em 2020 pela Imperatriz Leopoldinense. Ele ficou na Imperatriz até o carnaval de 1982, quando mais uma vez foi autor do samba-de-enredo “Onde Canta o Sabiá”, com Tuninho e Darci Nascimento.

Em 1984, na inauguração do Sambódromo, Dominguinhos volta à escola de samba cuja comunidade incorporou ao seu nome. A Unidos de São Carlos passou a se chamar Estácio de Sá naquele carnaval e com o enredo “Quem é Você”, cujo samba era de autoria de Dominguinhos, Darci Nascimento e Djalma Branco, que ficou marcado com o empolgante refrão “Vem de Lá”. Permaneceu na Estácio por 5 anos. No carnaval de de 1987, emplacou na escola o samba que virou hit: “O Tititi do Saputi”, coim Djalma Branco e Darci Nascimento.

Mas em 1989, retornou à Imperatriz. E foi campeão, interpretando mais um samba-de-enredo antológico: “Liberdade, Liberdade, Abra as Asas Sobre Nós”, de autoria de Preto Jóia, Niltinho Tristeza, Jurandir e Vicentinho.

Em 1990, além de intérprete da Imperatriz, também se consagra vencedor da disputa do samba-de-enredo para o desfile daquele ano, ao lado de Preto Jóia e Zé Katimba e Jorginho da Barreira.

Em 1991, aventura-se na Grande Rio, em sua primeira (e mal sucedida) promoção à elite do carnaval. Este foi o único rebaixamento que Dominguinhos teve em toda sua carreira de intérprete.

Mas ele volta, de forma apoteótica, em 1992, ao berço do samba, sua Estácio de Sá, para ser campeão como intérprete do primeiro e único título que a agremiação possui no Grupo Especial, com o enredo “Paulicéia Desvairada, 70 Anos de Modernismo no Brasil”. Foi o seu quarto campeonato em 13 carnavais disputados.

Ficou na Estácio até 1995, quando a escola homenageou o Flamengo, seu time de coração.

Em 1996, volta à imperatriz. Dessa vez como compositor do samba-de-enredo campeão e, fazendo participação especial como intérprete na avenida ao lado de Preto Jóia, sendo vice-campeão do carnaval.

E, naquele mesmo ano, é contratado pela Unidos do Viradouro. A escola terminara 1996 quase rebaixada. “Das trevas à Luz”, com Dominguinhos como compositor, ao lado de Heraldo Faria, Flavinho Machado e Mocotó, a Viradouro conquista seu primeiro campeonato.

Após o título de 1997, o primeiro grave problema de saúde. Dominguinhos infarta. A escola de Niterói aposta na recuperação do cantor, que mais uma vez emociona a Marquês de Sapucaí com o antológico samba-de-enredo “Orfeu, o Rei Negro do Carnaval”, mais conhecido pelo refrão “Hoje o Amor Está no Ar/Vai Conquistar Seu Coração”/Tristeza não tem fim, felicidade sim/Sou Viradouoro, sou paixão”. Seu último carnaval como intérprete oficial da Escola foi em 2007. Nesse período, ele foi campeão das disputas de samba-de-enredo para os carnavais de 2005 e 2007.

Em 2008, fica sem escola. Em 2009, é intérprete da Inocentes de Belfort Roxo. Em 2010, volta à Imperatriz, onde fica até 2013. Nessa passagem pela escola, tem mais um problema de saúde, logo após o desfile da agremiação, em 2011, quando teve novo infarto e não pode participar do desfile das campeãs.

Desde então, Dominguinhos vinha cuidando da saúde. Em 2015, participou da volta da Estácio ao Grupo Especial. Mas em 2016, apesar de ter chegado a participar da gravação da faixa da escola do disco oficial, não fez parte do do carro de som pois teria sido cortado do time de cantores pelo intérprete Wander Pires.

Reaproximou-se da Viradouro, quando em 2017 foi homenageado no desfile “Todo Menino é um Rei”, ocasião em que a família Kalil assumia os destinos da escola. Tornou a fazer parte da Ala de Compositores. E participou do desfile do segundo campeonato da Viradouro, em 2020, “Viradouro de Alma Lavada”.

Fora do carnaval, Dominguinhos do Estácio já lançou quatro discos e participou de um grupo denominado Puxadores do Samba, que era composto pelo falecido Jackson Martins, Preto Jóia, Serginho do Porto e Wantuir.

Em 2022, a Viradouro levará para a avenida o enredo “Não há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria”. Morre Dominguinhos, mas permanece viva a sua alegria, tão bem traduzida no seu estilo singular de cantar.

Ainda não há informações sobre o funeral do artista.