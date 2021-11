Morre aos 63 anos a jornalista Cristiana Lôbo

Morreu, na manhã desta quinta-feira (11), a jornalista e colunista Cristiana Lôbo, aos 63 anos de idade. Ela estava em tratamento médico devido a um mieloma múltiplo, doença da qual sofria há alguns anos. Nos últimos dias, seu estado de saúde se agravou por conta de uma pneumonia.

Cristiana estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que confirmou a morte. A jornalista possuía mais de 30 anos de atuação na área. Ela era comentarista no canal por assinatura Globo News e foi uma das “Meninas do Jô”, ao lado de outras jornalistas, no programa de Jô Soares na emissora carioca.

Ela nasceu no dia 18 de agosto de 1958 em Morrinhos, no Estado de Goiás. Se formou em Comunicação Social pela Universidade Federal de Goiás. Cristiana se destacou na cobertura dos bastidores da política, em Brasília, tendo acompanhado os governos João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.