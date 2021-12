Morre aos 60 anos um dos fundadores da banda Kid Abelha

O baterista Beni Borja, que tocou na primeira formação da banda Kid Abelha e Os Abóboras Selvagens, um dos pilares do rock/pop Brasil dos anos 80, morreu nesta quinta-feira (23) provavelmente de enfarto em Teresópolis. A banda foi uma das dezenas lançadas pela extinta Rádio Fluminense FM.

“Pelo que me foi contado, Beni passou mal, pegou o carro e deve ter tido um infarto. O carro saiu da pista”, relata Bruno Gouveia, amigo do baterista e vocalista da banda Biquini Cavadão.

Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja ficou conhecido no meio musical como baterista do Kid Abelha e dos Abóboras Selvagens. Antes disso, no entanto, ele já tocava em uma banda com o baixista e compositor Leoni, chamada Chrisma.

Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, 1984. Beni é o primeiro a esquerda.

Leoni conheceu Paula Toller na PUC, George Israel foi visto tocando saxofone em Búzios, e Bruno Fortunato assumiu a guitarra no lugar de Pedro Farah, guitarrista do Chrisma que foi morar no exterior. Beni, como ficou conhecido, dava seus primeiros passos no rock nacional.

É dele a bateria em “Por que não eu?” e “Pintura íntima”, do disco de estreia do Kid Abelha, “Seu espião”, mas deixou a banda, que seguiria com bateristas contratados, para percorrer outros caminhos, sempre ligados à música. Seus créditos como compositor também apareceriam pela primeira vez em “Seu espião”, com a coautoria de “Hoje eu não vou”, “Fixação” (um dos grandes sucessos da carreira do Kid) e “Homem com uma missão”.

Pouco após deixar o Kid Abelha, Beni produziu a primeira demo do Biquini Cavadão, com as músicas “Tédio” e “No mundo da lua” (e Herbert Vianna “emprestado” na guitarra), e conseguiu boa execução das faixas na rádio Fluminense FM. Lembra Bernardo Araújo, jornalista. A partir daí, ele se tornou empresário e produtor fixo do Biquini, com o qual compôs sucessos como “Vento ventania”, do disco “Descivilização”, de 1991.

Por: Luiz Antonio Mello