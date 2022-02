Morre, aos 34 anos, Victor Saad

Aos 34 anos Victor Quadros Barros Nogueira Saad faleceu no domingo (13), vítima de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) enquanto dormia. O velório será hoje às 13h45min e o sepultamento às 15h45min no Parque da Colina, na Região de Pendotiba.

O advogado Michel Saad Neto, falou em nome da família sobre a perda inesperada do primo. “É uma perda irreparável. Por mais que a morte seja um acontecimento exato, ninguém esta preparado para isso. Que no meio dessa correria a gente possa sempre conviver com quem a gente ama, sem deixar absolutamente nada para depois. Não sabemos se teremos essa oportunidade”, desabafou emocionado.

Filho de André Saad e Beatriz Maria Quadros Barros, e neto de Michel Saad e Marly Nogueira Saad o jovem morava com a companheira Daniele Menezes em Niterói.

Victor era neto de Michel Salim Saad, que foi Deputado Estadual do antigo Estado do Rio de Janeiro pelo PTB, procurador do município de Niterói, secretário da pasta de Assistência Social além de advogado, jornalista e diretor do jornal A Voz do Povo, em Bom Jesus do Itabapoana.