Morre Amaury de Andrade, líder do grupo JCA

Morreu na manhã desta terça feira, o empresário Amaury de Andrade, líder do grupo de transportes JCA. Ainda não há informações sobre a causa da morte.



O velório aconteceu na sede da empresa em Niterói e o sepultamento acontece às 15h45m no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.



A JCA é uma das maiores empresas de transporte do país, sediada em Niterói e comanda a Auto Viação 1001, Viação Cometa, Auto Viação Catarinense, Rápido Ribeirão Preto, Rápido Macaense, Expresso do Sul, entre outras.

Amaury era genro de Jelson da Costa Antunes, fundador do grupo JCA, foi presidente das BARCAS S/A e ajudou a implantar o Estaleiro Barcas S.A. (ex-Cruzeiro do Sul) em parceria com o grupo italiano Rodriquez Cantieri Navali.