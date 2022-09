Morre a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos

Monarca era dona do Reinado mais longevo da história

O dia 08 de setembro de 2022 já entrou para a história. Nesta data, o Reino Unido deu adeus à rainha Elizabeth II, de 96 anos, dona do reinado mais longevo da história. Ao mesmo tempo, o mundo se despediu de uma das líderes mais importantes e carismáticas que pisou neste planeta. Elizabeth Alexandra Mary morreu, na companhia da Família Real Britânica, que se deslocou ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca passou suas últimas horas.

Reprodução Facebook

Na manhã de quinta-feira (8), o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado afirmando que os médicos particulares de Elizabeth estavam preocupados com a saúde. Dessa forma, ela foi posta em observação. Imediatamente, membros da Família Real foram a Balmoral acompanhá-la. Entre eles estavam o príncipe Charles, filho de Elizabeth e sucessor do Trono, e o príncipe William, agora primeiro na linha sucessória.

“Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A Rainha continua confortável e em Balmoral”, disse o primeiro comunicado divulgado pela Família Real, sobre o estado de saúde da monarca.

O Reinado mais longevo da história

A morte de Elizabeth II encerrou o Reinado mais longevo de toda a história do Reino Unido. Ela foi coroada em 2 de junho de 1953, pouco mais de um ano depois da morte de seu pai, o reo George VI. Nascida na região de Mayfair, em Londres, em 21 de abril de 1926, Elizabeth II foi a primeira filha de George VI. Entretanto, sua história vai além dos anos de chefe da Monarquia Britânica.

Nos anos 1940, foi voluntária na II Guerra Mundial, atuando no Serviço Territorial Auxiliar. Ao longo dos anos pós-guerra, com a piora gradativa das condições de saúde de seu pai, ela começou a substitui-lo em compromissos públicos. Em 1947, Elizabeth II casou-se com o príncipe Philip, em cerimônia na Abadia de Westminster. O casal ficou junto até o ano passado, quando Philip morreu. Eles tiveram quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward, sendo o primeiro deles sucessor ao Trono.

Depois da morte de George VI, Elizabeth II fez a opção de seguir usando seu próprio nome, mesmo depois da coroação. Ao longo de quase 70 anos de Reinado, Elizabeth II celebrou Jubileus de Prata, Ouro, Diamante e Platina. Para efeito de comparação, ao longo de seu Reinado, a rainha interagiu com sete papas e 16 primeiros-ministros. O primeiro deles foi Winston Churchill, enquanto a última, recém-empossada, Liz Truss. A rainha teria uma reunião com Truss no dia 6, mas o compromisso acabou cancelado.

Reprodução Instagram

Funeral

De acordo com informações de veículos de imprensa britânicos, o corpo da rainha será levado para Londres. Deverá ser realizado um velório, com previsão de duração entre dez e 12 dias. Após esse período, uma missa de corpo presente deverá acontecer na Abadia de Westminster e, por fim, o sepultamento na Capela de São Jorge, que fica no Castelo de Windsor. Depois de cerca de um ano da morte da rainha, seu filho mais velho, Charles, será coroado rei. O hino britânico será alterado de “God Save the Queen” (“Deus Salve a Rainha”) para “God Save The King” (“Deus Salve o Rei”).