Morre a promotora de eventos Alicinha Cavalcanti

Morreu na manhã de hoje (2), aos 58 anos, a promotora de eventos Alicinha Cavalcanti. Ele lutava contra uma doença rara chamada Afasia Progressiva Primária.

Pelas redes sociais muitos artistas lamentaram a perda. Alicinha era muito querida no meio artístico, mesmo estando afastada das suas atividades desde 2017 e era acompanhada pelo marido, o empresário Rodrigo Biondi, com quem foi casada por 16 anos. A doença de Alicinha era um síndrome neurológica que leva a atrofia do cérebro, começando pela área responsável pela linguagem e comunicação.