Morre a lenda Isaac Bardavid

Morreu nesta terça-feira (1) o niteroiense Isaac Bardavid, ator, poeta e um dos maiores dubladores do audiovisual brasileiro. Bardavid estava internado desde terça-feira (25). Segundo a família, ele estava com um quadro grave de efisema pulmonar.

O niteroiense Isaac Bardavid, nasceu em Niterói, no dia 13 de fevereiro de 1931. Ator e poeta, ele é considerado o maior nome da dublagem brasileira, tendo como destaque o seu trabalho como a voz do mutante Wolverine, da franquia X Men, da Marvel. Bardavid também é conhecido por ter dublado o Esqueleto do He-Man, Tigrão do Ursinho Pooh, entre outros trabalhos.

Em 2017, o dublador disse que o filme Logan seria a última vez em que faria a voz do personagem Wolverine. No dia 6 de março daquele ano, conheceu pessoalmente o ator australiano Hugh Jackman durante entrevista no talk-show The Noite com Danilo Gentili.

Na televisão , um de seus personagens mais marcante foi o tirano feitor Seu Francisco na primeira versão da telenovela Escrava Isaura (1976), da TV Globo. Formado em direito, Isaac Bardavid preferiu ser ator e fez sua estreia na Tv Rio 1965. Passou pelas grandes produções da TV Globo, e teve trabalhos reconhecidos nas TVs Manchete (Dona Beja 1986) e Record (Rei David 2012). Uma das suas últimas atuações foi na série Carcereiros (2021) para a Tv Globo/Globoplay, derivado do Filme homônimo de 2019.

Em 2016, escreveu o livro Versos Adversos, com poemas e versos de sua autoria.