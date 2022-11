Morre a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, aos 62 anos

Morreu, na manhã de hoje (16), a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, aos 62 anos. Ícone do esporte, Isabel também havia sido anunciada como integrante do Grupo Técnico do Esporte na equipe de transição da Presidência da República. A ex-atleta sofria de síndrome aguda respiratória do adulto (Sara).

Nascida Maria Isabel Barroso Salgado, era carioca e marcou época jogando como ponteira no vôlei de quadra. Isabel era mãe dos também atletas Carol e Pedro Solberg e de Maria Clara Salgado. Revelada pelo Flamengo, foi a primeira brasileira a jogar em um clube europeu, no ano de 1980, quando assinou com o Modena, da Itália.

A ex-jogadora defendeu a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Era considerada uma voz firme em defesa dos direitos das mulheres no esporte. Ainda atuou como atleta de vôlei de praia após deixar as quadras e também na função de treinadora. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, participou do revezamento da Tocha Olímpica.

A morte de Isabel causou repercussão imediata no universo do esporte. A ex-jogadora Ana Moser, que integrava o Grupo Técnico do Esporte na transição ao lado de Isabel, classificou a morte da colega como uma “perda irreparável”. Ana prestou condolências aos familiares e amigos da ex-jogadora.

“Perda irreparável, Isabel Salgado. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos. Luto”, disse Ana Moser.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) também se manifestou. A entidade afirmou que Isabel era craque dentro e fora das quadras. O COB também recordou que, além das participações nos Jogos Olímpicos, a ex-ponteira estava no elenco que faturou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1979.

“Isabel Salgado, um dos maiores nomes do esporte brasileiro nos deixou esta manhã, aos 62 anos. Craque dentro e fora das quadras. Vai fazer muita falta”, disse o COB.

Isabel deixa cinco filhos e será velada e cremada nesta quinta-feira, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.