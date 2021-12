Moro vai passar Bolsonaro nas pesquisas até fevereiro, avaliam presidentes de partidos

O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) tem chances reais de ultrapassar o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto até fevereiro de 2022.

A avaliação é de presidentes de alguns dos principais partidos do país que atualizaram suas análises do cenário eleitoral que se formou nas últimas semanas. As informações são da coluna Painel da Folha de S. Paulo.

Para os caciques das grandes siglas brasileiras, os contrastes entre os ex-aliados chamam atenção, pois enquanto Bolsonaro tem sua popularidade derretendo com a crise política, social e econômica, o ex-ministro da Justiça vem se destacando ao participar de eventos públicos. Essas aparições de Moro estão fortalecendo a candidatura do ex-juiz da Lava Jato, analisam.

Os líderes informaram, em caráter reservado à coluna, que nos bastidores há ponderações de parlamentares bolsonaristas sobre qual caminho seguir, caso o cenário se concretize. Ou seja, conforme as lideranças, pode haver uma possibilidade de debandada, com alguns apoiadores do mandatário avaliando se pulam ou não do barco.