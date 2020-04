Moro responde a Bolsonaro e diz que não pediu vaga no STF para aceitar demissão de Valeixo

Poucas horas após anunciar sua demissão, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi ao Twitter para negar uma acusação feita por Jair Bolsonaro. Em pronunciamento oficial ao lado dos ministros, o presidente afirmou que ex-magistrado havia condicionado a demissão de Maurício Valeixo da Polícia Federal com uma indicação para o Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro durante o pronunciamento contou a história de como conheceu Moro e após, que era um admirador do ex-juiz e disse detalhes de conversas que havia combinado com ele. “O senhor pode tirar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que me indicar para o Supremo Tribunal Federal”, teria dito Moro, segundo Bolsonaro.

O ex-magistrado, no entanto, negou que a conversa tenha acontecido. “A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF”, escreveu pelo Twitter.

Logo depois, o ex-ministro voltou a apontar outra suposta mentira do ex-chefe, dessa vez sobre a demissão de Valeixo. “De fato,o Diretor da PF Maurício Valeixo estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo Presidente para ser substituído.Mas,ontem,não houve qualquer pedido de demissão,nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado”, alegou.