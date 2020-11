Moro e Huck negociam aliança para disputa da Presidência em 2022

O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e o apresentador Luciano Huck estão negociando uma aliança para disputar a eleição presidencial de 2022, segundo o jornal “Folha de S. Paulo” na edição deste domingo.

Eles se encontraram no apartamento de Moro, em Curitiba, e acertaram a intenção de se unir para disputar a presidência, evitando uma possível reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro.

O convite para o encontro partiu de Moro, segundo o jornal. Ambos têm mantido contato desde que se encontraram no Fórum Econômico Mundial, em Davos, no ano passado. A ideia da candidatura é que não esteja atrelada nem à direita, nem à esquerda. Um dos objetivos mais imediatos é busca uma frente ampla com outros líderes do centro do espectro político.

De qualquer forma, Moro e Huck não definiram uma lista fechada de pessoas que querem atrair para o projeto, apenas o objetivo geral de agregar apoios. Ambos ficaram de voltar a conversar em breve sobre a ideia desta “terceira via”.