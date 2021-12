Moro diz que Bolsonaro quer que esqueçam que ele desmantelou o combate a corrupção

Em resposta ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que em tom de deboche afirmou a apoiadores que Sergio Moro não aguentaria “dez segundos de debate”, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e virtual pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) afirmou que o presidente tenta desviar o foco das pessoas.

“Quando ele faz essas estripulias, seja em relação a mim ou qualquer pessoa, ele quer que esqueçam da inflação, que ele desmantelou o combate à corrupção. Este governo é muito ruim. Este governo é tão ruim porque, normalmente, é muito fácil um governo se reeleger. Você está na máquina. Se você faz um governo minimamente bom, você consegue se reeleger. O presidente está com medo. Com isso, quer ficar desviando o foco das pessoas”, avaliou Moro em entrevista à rádio Nova Brasil FM.

O ex-juiz disse ainda que aceitou o convite para integrar o governo Bolsonaro porque viu a chance de melhorar o Brasil: “O presidente era uma pessoa controvertida por declarações, mas aquelas declarações eram tão malucas que ninguém acreditava que poderia virar política pública.”

“Quando o presidente mostrou que não tinha compromisso com as pautas que eu acreditava que eram corretas, e o país entende como corretas, eu saí. Se quisesse, podia ter ficado até hoje com o prestígio do cargo de ministro, mas sem alma”, completou.